Rugby Summer Tour 2024 | Italia sconfitta per 33-25 da Samoa

(Di venerdì 5 luglio 2024) A quasi 5 mesi dall’ultima, l’11 febbraio contro l’Irlanda, l’diè tornata a perdere un match. È accaduto ad Apia Park in occasione della partita inaugurale del, in cui gli azzurri hanno ceduto il passo aper 33-25. Avanti per oltre un’ora di gioco, l’è stata raggiunta da una meta di Toala e poi nel finale ha subito il sorpasso, operato da D’Angelo Leuila. A nulla è valso l’assedio finale dei ragazzi di Quesada, che hanno anzi subito un’altra meta. L’tornerà in campo il 12 luglio, quando in quel di Nuku’alofa se la vedrà contro i padroni di casa di Tonga.per 33-25 daSportFace. .