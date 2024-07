Rapporto Arsenal | sono iniziati i colloqui per la stella della Premier League da 60 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Quest’estate l’ha riacceso il suo interesse per una. Mikel Arteta potrebbe sanzionare la vendita di un massimo di sei giocatori, con Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe e Albert Sambi Lokonga tutti indicati come potenziali acquirenti. I Gunners vogliono portare un attaccante per competere con Gabriel Jesus e potrebbero cercare di spendere molto se il giocatore giusto diventasse disponibile. Un nome in particolare continua a circolare in merito a un possibile trasferimento all’e i piani di Arteta potrebbero far sì che i Gunners tentino di ingaggiarlo in una dichiarazione d’intenti più avanti quest’anno. GUARDA Perché l’Inghilterra potrebbe (finalmente) aver vinto contro la Slovacchia Secondo TEAMtalk, l’attaccante dei Wolves Pedro Neto è uno degli esterni più promettentie quest’estate l’è stato nuovamente accostato alla promettenteportoghese.