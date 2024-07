Queens of the Stone Age | cancellato il concerto a Vicenza A rischio la data degli I-Days

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Momenti di timore fra i fan in possesso del biglietto per ilmilanese deiof theAge, in programma domani, sabato 6 luglio, all’ippodromo Snai San Siro nell’ambitoI-. Costretti allo stop La band guida Josh Homme, reduce dal tutto esaurito alla cavea dell’auditorium parco della musica Ennio Morricone a Roma, riempita con 5mila spettatori, ha annunciato sul suo canale Instagram di essere costretta a cancellare laprevista per questa sera, venerdì 5 luglio, a Romano d’Ezzelino, in provincia di. Il motivo? “Problemi di salute” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da QOTSA (@oftheage) Nel post non è precisato chi abbia accusato il malanno che ha portato allo stop all’esibizione veneta, anche se è facile pensare che la notizia abbia a che fare con la malattia sconfitta qualche anno fa da Josh Homme, patologia la cui fase di recupero, però, è ancora in corso.