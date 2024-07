Prato il Moto Club compie 100 anni e festeggia al Giardino Buonamici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Una festa di compleanno molto speciale in una serata stellata. È così che Ilha voluto celebrare i 100di attività, al, alla presenza di soci e istituzioni. Tanti i soci presenti oltre agli atleti junior e senior protagonisti nelle gare enduro in Toscana e a livello nazionale. Accanto al presidente Claudio Nutile e al delegato provinciale delciclismo pratese Claudio Santini e al tecnico della scuola federale Mario Giuntini, sono venuti are la società centenaria la sindaca diIlaria Bugetti e il presidente della Provincia die Sindaco di Montemurlo Simone Calamai. Pesente anche l'assessore allo sport di Montemurlo, Valentina Vespi oltre a tanti amici che sostengono l'associazione pratese.