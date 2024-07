Petrazzuolo | Il Napoli molto vicino a Buongiorno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Antonio, dir. di ”Magazine”, è intervenuto al TG di Telelombardia, programma condotto da Dodo Longhi ed Andrea Longoni. Queste le sue parole: “? L’interessamento dell’ Inter è stato marginale, in quanto i nerazzurri hanno gia’ Bastoni e dovrebbero vendere prima De Vrij che piace in Arabia, in particolare a Pioli. Si è fatto male Bouchanan ma ilè ai dettagli. C’è stato un incontro tra Riso e Manna per limare gli aspetti relativi ai diritti d’immagine, dopo il terzo anno di contratto potrebbe essere inserita una clausola rescissoria di 70 milioni. Accordo raggiunto trae Torino sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Intanto intesa raggiunta anche con Spinazzola per un biennale, sia lui che Rafa Marin potrebbero fare le visite mediche nel corso della prossima settimana.