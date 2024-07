Pesto di limoni | il condimento veloce perfetto per l’estate!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildiè ilpiù agrumato e profumato del mondo intero. Giacché isono i grandi protagonisti di questa ricetta, vale la pena sceglierli freschissimi e biologici. Useremo scorza e succo, quindi, dobbiamo accertarci che abbiano la buccia edibile e non siano stati trattati con sostanze potenzialmente tossiche o nocive. Prepararlo è semplice, come in genere lo sono tutte le ricette dei sughi pestati, ma oggi più che mai, dal momento che possiamo avvalerci di elettrodomestici potenti e dalle lame ben taglienti. Se un tempo (ma anche ora per chi ha olio di gomito e buona volontà) si usava mortaio e pestello, ora basta schiacciare un pulsante e aspettare che gli ingredienti si trasformino in una cremina densa e corposa, perfetta per accompagnare un primo o un secondo.