Pd e Arezzo 2020 | Il murales alla Chiassa ancora una volta oltraggiato

(Di venerdì 5 luglio 2024), 4 luglio 2024 – “si è registrato un altro sfregio. Ilche ricorda l’azione eroica dei due partigiani Mineo e Rosadi è stato imbrattato per l’ennesima– intervengono i gruppi consiliari Pd e. “Di conseguenza, la prima considerazione è un ringraziamento a chi, anche in questo caso, ha proceduto prontamentecancellazione delle scritte offensive e che, tra l’altro, ha organizzato proprio sabato scorso una serata teatrale per ricordare Mineo e Rosadi. Sembra diventata una sfida fra civiltà e imbecillità, rispettoquale non indietreggeremo. Tuttavia comincia a serpeggiare in noi un sospetto, ovvero che una bella inchiesta in stile Fanpage sia necessaria in qualche partito locale. Riteniamo che i gesti di questi ignoranti, peraltro di carattere confuso e infantile, siano comunque frutto di un’ispirazione ideologica chiaramente riconducibiledestra estrema e neo-fascista, che mischia come al solito il brodo primordiale di suggestioni razziste, antiebraiche e antisemite, nazionalismo etnico, supremazia bio-genetica, la triade magica Dio – patria – famiglia, coniugata non in senso mazziniano ma come ariete da combattimento contro ‘gl’immortali principi’ della Rivoluzione Francese.