Pavarese su Marin Spinazzola e Buongiorno in procinto di passare al Napoli ed Osimhen…

(Di venerdì 5 luglio 2024): Da tifoso mi auguro che Osimhen resti. La sua permanenza renderebbe iluna grandissima squadra. Da dirigente, però, i discorsi tra De Laurentiis e Conte posso presumere siano partiti dalla certezza dell’addio del nigeriano A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi, direttore sportivo ed ex dirigente del. Queste le sue dichiarazioni: Ilsembra ad un passo da, eppure c’è stato l’inserimento dell’Inter “Sono del parere che, prima ancora di cominciare una trattativa con la società, ilsi è assicurato la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. Quel che accade fa anche parte del gioco delle parti. L’intervento di un’altra società per smuovere le acque potrebbe essere allettante per il calciatore, ma bisogna mantenere quelli che sono gli impegni.