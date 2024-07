Passaporti Bologna | come funziona l’agenda prioritaria per chi deve partire con urgenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – La questura di, attraverso l’Ufficio– Divisione P.a.s, accorre in aiuto di coloro che hannodi ricevere il passaporto nei mesi estivi. All’interno della sezione apposita sul sito della Polizia di stato è disponibile, infatti, “un’agenda” che concede ai cittadini di fissare un appuntamento entro i successivi 15 giorni, se si ha necessità dientro 30. La procedura L’necessaria per fissare l’appuntamento può essere motivata attraverso tre diverse modalità, presentando in alternativa: – un titolo di un viaggio già pagato; – una lettera da parte di un’agenzia di viaggio che dimostri la prenotazione e il saldo di un viaggio; – una lettera che dimostri la necessità di viaggiare per motivi di lavoro (su carta intestata e in lingua italiana).