Parigi 2024 la Senna è finalmente navigabile ma a che costo?

(Di venerdì 5 luglio 2024) Divampa la polemica sui costi Mancano meno di 20 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di, nelle ultime ore, è così arrivato l’annuncio che la, dove si svolgeranno le gare di nuoto di fondo èe pulita. Dopo mesi in cui, dalle analisi, risultava ancora inquietata e non adatta alla balneazione ora potrà ospitare le gare (ci saranno pure quelle di Triathlon). A renderlo noto è stata la prefettura della regione di, l’Ile-de-France: laè tornata balneabile già dal 24 luglio. Dalle analisi risulta che sia “conforme ai limiti definiti dalla direttiva europea”. La questione negli ultimi mesi è stata spesso argomento di accesi dibattiti. Ini, che già non sono particolarmente felici di dover ospitare l’Olimpiade, hanno più volte protestato per le altissime spese che sono state sostenute per purificare il fiume.