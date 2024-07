Morti nel rogo in via Turri | Due omicidi nessun colpevole Non archiviate questo caso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Duesono ancora senza un". Fa trapelare tutto il dolore e la rabbia, che ardono ancora più delle fiamme che sei anni fa uccisero i suoi genitori. Aymane Bahik, oggi 22enne, è il figlio più piccolo della coppia che, il 9 dicembre 2018, morì intossicata dal monossido che si sprigionò nell’incendio delle cantine del condominio in via33. In quella terribile sera morirono il padre Mohamed Bahik, di 57 anni, e la madre Malika Outach, di 55. L’uomo dapprima fece uscire i due figli, Aymane e il maggiore Kamal, oggi 26enne, e cercò di proteggere la moglie che era malata. All’indomani della tragedia, Siham Bahik, la sorella del 57enne, raccontò che Mohamed "morì da eroe". Ieri i parenti, insieme alla madre del 57enne, Fatna Zahar, erano in tribunale per opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Maria Rita Pantani: una domanda che lei ha formulato davanti al giudice Silvia Guareschi pur non condividendola, sostenendo di non poter fare diversamente.