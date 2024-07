Montalese l’autovelox una tassa nascosta Dieci multe a famiglia parte la petizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Montale (Pistoia), 5 luglio 2024 – Nuova ondata dia Montale persulla via, in particolare quello nel tratto di via Sestini dove il limite è di 40 chilometri orari. Ormai quando suona alla porta il postino le famiglie sono prese dal panico. Le raccomandate con i verbali arrivano a due o tre per volta e non c’è componente del nucleo familiare che si salvi, dai nonni, ai genitori fino a figli in età da patente. Insieme all’ansia monta la rabbia. "E’ un modo per estorcere danaro ai cittadini" dice Alessandro Napolitano, residente a Montale che ha ricevuto sette, tra lui e sua moglie, nel giro di poche settimane. Ma c’è a chi è andata peggio perché un vicino di Alessandro ne ha ricevute quattro in un giorno solo e pare che non sia nemmeno questo il record perché lo stesso postino avrebbe riferito di aver recapitato un mazzo di dodici raccomandate a una stessa persona.