Lutto nella musica il famoso cantante morto a casa | la famiglia dà il triste annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), il: è laa dare il. Precisamente è il figlio a far sapere che suo padre se n’è andato serenamente,notte. L’artista internazionale aveva 83 anni ed è ancora oscura la causa della morte, non specificata sul post Facebook condiviso dal figlio del. >> “Basta, c’è un limite a tutto”. La folla sotto l’hotel, Ultimo esce ma gela tutti Certo è che la suaresterà in eterno, con il suo divertente mix di ballate romantiche, melodie sconce e canzoni da festa. C’è da dire che lui e la suasono stati un appuntamento fisso nell’isola festaiola di Put-in-Bay fin dal 1978, riempiendo le folle del mastodontico Beer Barrel fino al trasferimento al più intimo Boathouse Bar nel 2007.