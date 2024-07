LIVE Italia-Porto Rico 62-68 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | break di 9-0 dei padroni di casa gli azzurri devono reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

69-80 La bomba di José Alvarado mette la parola fine alla sfida! 69-79 Stefano Tonut col 2+1. 66-79 Clavell dall'angolo per il piazzato: +3! 67-77 A segno anche il libero aggiuntivo. 66-75 Marco Spissu col fallo! Il playmaker sardo non si arrende. 64-75 Altro canestro di George Conditt IV. Problemi per Danilo Gallinari, che deve rientrare in panchina per una botta al ginocchio rimediata dopo un contatto. Non dovrebbe essere nulla di grave. 64-73 Appoggio di George Conditt IV: 13 punti per lui e +9! Glifaticano su entrambi i lati del campo, ora si fa dura 64-71 José Alvarado non si vuole più fermare: tripla, 26 punti e +7! Time-out immediato di Gianmarco Pozzecco a -2'59" dalla sirena finale.