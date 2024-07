LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | uno-due Mercedes nella FP1 prove comparative in Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 Norris è solo nono a 0.727, mentre Verstappen si è fermato per poco ai box per dare una sistemata all’ala. 13.57 Uno-due: Hamilton guida con il crono di 1:28.043 a precedere di appena 0.003 Russell. Verstappen è terzo a 0.327. Leclerc è quinto a 0.537 e Sainz sesto a 0.616. 13.56 Russell va forte ed è sempre più in testa con il crono di 1:28.046 a precedere di 0.324 e di 0.423 Piastr. Leclerc è quinto a 0.570 e Sainz sesto a 0.616. 13.55 Bearman è sesto. Il giovane pilota britannico, con la Haas, ha sfruttato un treno di gomme morbide a 0.614. 13.55 Leclerc migliora il suo crono, ma è sempre quarto a 0.460 da Russell. Tutti questi tempi sono stati ottenuti con gomme dure. 13.53 Errore di Norris che nel primo settore perde il controllo della sua vettura, mentre Hamilton migliora ed è terzo a 0.