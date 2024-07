Le cose che non ti ho detto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Leche non ti ho: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Leche non ti ho(Hope Gap),del 2018 diretto da William Nicholson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella cittadina costiera di Seaford, nel sud dell’Inghilterra, Edward e Grace sono una coppia sposata da quasi trent’anni. Con il figlio adulto Jamie che vive a Londra e non fa visita troppo spesso, i due coniugi tirano avanti tra silenzi e vecchie abitudini. Grace crede in Dio, raccoglie poesie e vuole parole d’amore; Edward cerca una pace più terrena nella solitudine e nella storia napoleonica. Una mattina a colazione, l’uomo le comunica che il loro matrimonio è finito, e che da un anno ha una nuova compagna.