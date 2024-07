Lautaro Martinez e Argentina avanti | Ecuador KO dopo i rigori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’nella notte italiana (ore 3) ha giocato contro l’nei quarti di finale di Copa America.e compagni hanno vinto ai. BRIVIDO – Gioia grande pere l’, che a Houston si sbarazzano dell’volando in semifinale di Copa America. Ma lo fanno solamente tramite i calci di rigore. Il match si sblocca a dieci minuti dalla fine del primo tempo con Lisandro, che insacca su assist di MacAllister. Nella ripresa, la partita assume caratteri ancor più positivi per l’, con Caicedo del Chelsea che al 62? si divora il gol del pareggioiano., capocannoniere del torneo, parte dal primo minuto: per lui 65? di partita. Al suo posto poi dentro Julian Alvarez.