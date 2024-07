Last knights | una storia medievale in cui si rischia la condanna a morte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)Raimovie ore 23.05 Con Clive Owen, Morgan Freeman e Aksel Hennie. Regia di Kazuaki Kirya. Produzione Gran Bretagna 2015. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA In un Medioevo d'incerta collocazione (l'ambientazione è nordica, ma che ci fa un signore della guerra africano?) un warlord (i nobili divenuti tali per meriti guerrieri) è perseguitato da un casato rivale.Il rivale che gode dell'appoggio del re riesce a farlo incriminare.la. Il capo delle sue guardie finge di lasciarlo al suo destino. Perchè sa che portare le armi nella capitale significasicura per mano dell'esercito regale. Tuttavia al momento opportuno le porta. Firmando la propria fine. PERCHE' VEDERLO perchè Clive Owen (il guerriero) e Morgan Freeman (il capo clan) danno due prove di grande impatto e fierezza.