Ladispoli cambia la viabilità in via Trento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – L’Amministrazione dirende noto che per permettere ad Acea i lavori di risistemazione di un tratto di pubblica fognatura, fino al completamento dell’opera è vietata la circolazione di tutti i veicoli (ad eccezione dei titolari di passi carrabili presenti per consentire il parcheggio privato interno) in Via, nel tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi. Inoltre è vietata la circolazione di tutti i veicoli nei seguenti tratti: Via Duca degli Abruzzi, tratto compreso tra Viae Via Flavia Via Flavia, tratto compreso tra Via Odescalchi e il Lungomare Regina Elena. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.