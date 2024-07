La matricola lariana debutterà al Sinigaglia nella quarta giornata Fabregas sfida subito la Vecchia Signora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tre gare in trasferta per poi tornare a giocare in casa. La Lega ha infatti accolto le richieste del Como, che giocherà le prime tre partite di Serie A in trasferta e tornerà nela norma il Bologna il 15 settembre. Il Como approfitterà anche della pausa di campionato per la Nations League 2024-25, le cui prime due giornate sono in programma dal 5 al 10 settembre. Tranne l’esordio contro la Juventusprima, il 18 agosto, l’inizio del calendario è “benevolo“ per gli azzurri, cheseconda e la terza affronteranno Cagliari e Udinese. I friulani saranno avversari del Como anche in amichevole il prossimo 3 agosto. In campionato, la squadra diaffronterà le altre “big“ del campionato nel periodo di pausa della Champions o dell’Europa League.