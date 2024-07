Il principe Harry in cerca di una casa permanente nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile Meghan Markle non hanno più unanelda quando il sovrano, re Carlo III, li ha sfrattati da Frogmore Cottage all’inizio dell’anno scorso. Da allora, durante i brevi soggiorni a Londra, il duca di Sussex avrebbe trovato alloggio in alcuni hotel di prestigio della capitale. Secondo alcune indiscrezioni, però, suo padre lo avrebbe invitato ad usufruire dell’ospitalità delle residenze reali. Spesso si è parlato del ritorno dele di Meghan Markle nel. La malattia di re Carlo e dellassa del Galles, Kate Middleton, potrebbe portare il duca di Sussex a riconsiderare il suo ruolo. La strada da fare sembra essere ancora lunga. Ma alcune fonti parlano della possibilità che i Sussex accettino l’invito del Re a trascorrere le vacanze in Scozia.