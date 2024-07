Il Pagante e Rovazzi raccontano il loro Maranza a Soundcheck

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vertigine estiva. La foto di riferimento è quella scattata da Charles C. Ebbets nel 1932 su un grattacielo di Manhattan in costruzione che ritrae un gruppo di operai consumare il pasto su una trave sospesa a 250 metri d’altezza. Anche se la copertina del tormentone “”, il singolo che quest’anno siede Ile Fabiosotto lo stesso ombrellone, ha come sfondo i grattacieli di piazza Gae Aulenti e il blocco d’acciaio su cui se ne stanno sospesi nel vuoto è fatto col photoshop. Roberta Branchini, Edoardo Cremona in arte Eddy Veerus, estesso ne parlano in redazione a, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. Perché rifarsi a quel celebre scatto pubblicato quasi un secolo fa sul supplemento domenicale del “New York Herald Tribune“?: “Per contestualizzare la canzone facendo e far capire subito di cosa stiamo parlando.