Il 10 agosto a mallorca Trasferta in Spagna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le prove generali in vista del via del campionato Vincenzo Italiano le farà in, a. Il 10(ore 20,30) i rossoblù giocheranno un’amichevole all’Estadi Son Moix di Palma contro il, squadra che ha chiuso al quindicesimo posto la scorsa stagione nella Liga. Il blitz alle Baleari di fatto cancella l’ipotesi di mini-tournée alternative. Quella in terra disarà una toccata e fuga utile a testare lo stato di forma del gruppo in sostituzione di quella Coppa Italia che vedrà l’entrata in scena dei rossoblù a dicembre.