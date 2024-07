I 120 anni del Coro dell’Immacolata | gli appuntamenti di luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continua il ricco programma di elevazioni musicali per festeggiare i 120del. La prossima è in programma domenica 7alle 16.30 alla chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, a Piazzatorre. Dirige il maestro Ivan Zucchetti; ilsarà accompagnato all’organo dal maestro Luigi Panzeri. Martedì 16, invece, ilsarà coinvolto nei festeggiamenti per i 400della Confraternita della Beata Vergine del Carmine a Gandino. Alle 20.30 alla chiesa di Santa Croce accompagnerà la messa solenne con benedizione degli scapolari e della nuova ferula processionale in memoria del centenario. Infine, in occasione della festa di Sant’Anna, venerdì 26alle 18.30 a Grignano verrà celebrata la messa solenne cantata dal