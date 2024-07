Gb una valanga di seggi ma non di voti per il Labour

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Unadi, non di. C'è anche questo elemento dietro il trionfo elettorale britannico di ieri delin salsa moderata di Keir Starmer. A sottolinearlo fin dalla notte ("è stata una sconfitta Tory, ancor più che una vittoria laburista", le sue parole), è stato il professor John Curtice, guru dei sondaggi e dell'analisi dei flussi per conto della Bbc. Ma ci sono soprattutto i numeri definitivi. Numeri che confermano il partito di Starmer a un soffio dal suo record storico, quello dei 418della super maggioranza conquistata da Tony Blair nel 1997; ma in termini di suffragi si è fermato poco oltre il 33%, non molto meglio del 32 raccolto nel 2019 nell'ambito della disfatta subita sotto la leadership di sinistra radicale di Jeremy Corbyn.