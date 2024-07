FOTO – Inter ecco ‘dove si allenano i Campioni d’Italia’! Rinnovamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ha già annunciato ufficialmente il cambio nome della Pinetina, dove Suning non esiste più. Il club nerazzurro ha un nuovo sponsor, BPER, che campeggia all’ingresso del campo di allenamento dove il 13 luglio avrà inizio il raduno deid’Italia L’di Simone Inzaghi il 13 luglio si ritroverà alla Pinetina con qualche novità rispetto a quando è stata lasciata. Sì, perché con il cambio di proprietà, da Suning a Oaktree, cambia anche il nome del campo di allenamento. Il nuovo sponsor è BPER, già Official Banking Partner del Club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, che diventerà Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovo nome al centro sportivo di Appiano Gentile, ribattezzato appunto BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti.