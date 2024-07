Ferrara | Inter davanti a tutte però deve sapere un fatto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)fa le carte alla Serie A, a un mese e mezzo dalla partenza. Per l’ex difensore,vistato in occasione del Premio Fair Play Menarini, l’resta la favorita ma ci sarà concorrenza non certo banale. IN CORSA – L’inizierà la Serie A nel weekend del 17-18 agosto, in casa del Genoa. Secondo Ciro, per il nuovo campionato si riparte da chi si è imposto nell’ultimo: «In quanto campione d’Italia, l’è sicuramente la squadra che diciamo partealle altre., allo stesso tempo, che le altre cercheranno inle maniere di darle fastidio. L’ha una rosa molto ampia e in questo momento, oggettivamente, sembra. Negli ultimi campionati Napoli ehannoil vuoto dietro di loro, quindi la speranza per tutti gli appassionati è che ci sia una competizione fino al termine del campionato».