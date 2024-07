Famiglie del Pride storie di ragazzi transgender e dei loro genitori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Quando fai coming out è importante avere anche solo una persona vicina, perché è un momento in cui ti senti perso e in un certo senso rinasci. Al momento della nascita si è sempre in due, no?”, racconta a Sky TG24 Alexein Aghib, 21 anni. Nel 2018 ha detto alla sua famiglia di voler intraprendere un percorso di affermazione di genere per essere riconosciuto finalmente come un uomo. La presenza di sua madre Andrea Pigey è stata fondamentale. “Dopo il suo coming out, mi sono sentita sollevata perché avevo finalmente una conferma e una risposta ai miei dubbi sulla sua sofferenza”. Andrea per sostenere al meglio Alexein si è rivolta ad Agedo, un’associazione nata negli anni Novanta per dare supporto alledeiLGBTQ+ prima e dopo il coming out e per essere alfianco nella difesa dei diritti civili.