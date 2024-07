F1 Libere 1 Gran Bretagna 2024 | svetta Norris su McLaren

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è alzato anche il sipario della Formula 1 in questo weekend riccamente condito dal mondo dei motori. La F1 ha infatti mandato in pista le1 disulla famoso pista di Silverstone. Il primo a staccare il miglior tempo in questo lunga tre giorni è stato Landosu: l’anglosassone si è preso, quindi, la prima gioia casalinga centrando il giro migliore con la vettura papaya. Secondo Lance Stroll su Aston Martin che correrà, ovviamente, sulla pista di casa in questo importante appuntamento. Terzo posto per Oscar Piastri, mentre è solo quarto Max Verstappen su Red Bull inseguito da George Russell (Mercedes) e Fernando Alonso sull’altra vettura verde. Male le due Ferrari: ottavo Charles Leclerc, nono Carlos Sainz.