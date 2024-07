F1 la Ferrari è in difficoltà anche a Silverstone Gli ultimi aggiornamenti sono un buco nell’acqua?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) È andata in archivio la giornata inaugurale del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In ottica, il tema forte è stato rappresentato dalle prove comparative. Charles Leclerc è sceso in pista con l’evoluzione aerodinamica introdotta al Montmelò, mentre Carlos Sainz ha girato con il fondo usato a Imola. Insomma, la conferma implicita di come, indipendentemente dalle dichiarazioni ufficiali, gli ingegneri stessi nutrano perplessità relative all’efficacia di quello che avrebbe dovuto essere un upgrade della SF-24, rivelatosi sinora un autentico. Magari ha ragione Frederic Vasseur quando sostiene che le novità consentono di avere più carico aerodinamico, cionondimeno se gli svantaggimaggiori dei benefici, è evidente come si abbia a che fare con un qualcosa di controproducente.