Eurostat salva i conti pubblici italiani | Impatto del superbonus sul deficit può essere spalmato negli anni

(Di venerdì 5 luglio 2024)ritiene che ilmaturato dopo l’adozione della riforma contenuta nel decreto legge di marzo e convertita in legge a maggio, debba “registrato neicome credito d’imposta non pagabile nel 2024”, salvo per le eccezioni previste dalla legge. Lo si legge nel parere inviato all’Istat sulla contabilizzazione dei crediti che confermano in sostanza l’approccio sinora utilizzato per i conteggi dall’istituto statistico italiano.ha inoltre ribadito la classificazione come “credito di imposta dovuto” per ilattivato2020-2023. Si deduce quindi che dall’adozione delle ultime norme, l’effetto delsulsarà. Ritenere “pagabile” ildel passato significa che la spesa fino a fine 2023 per gli incentivi edilizi del 110% rimane contabilizzata neidel passato.