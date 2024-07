Euro 2024 due giornate di squalifica per il turco Demiral Erdogan lo difende | Stava solo esprimendo la sua gioia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Duedi. È questo il provvedimento preso dalla Uefa nei confronti di Merih, difensore della Turchia, che nell’ultimo incontro vinto per 2-0 contro l’Austria ha festeggiato il proprio gol con il «saluto dei lupi grigi», un movimento nazionalista di estrema destra. La Uefa aveva aperto un’inchiesta mercoledì 5 luglio, all’indomani dell’incontro agli ottavi di finale di, in corso in Germania. L’esultanza diha sùbito scatenato un vespaio di polemiche nonperché contraria al regolamento Uefa – che vieta qualsiasi saluto «politico» – ma anche perché direttamente riconducibile a un movimento estremista noto, tra l’altro, per il coinvolgimento nell’attentato a papa Giovanni Paolo II. La crisi diplomatica Nancy Faeser, ministra degli Interni tedesca, ha convocato l’ambasciatore tedesco ad Ankara e chiesto un intervento della Uefa.