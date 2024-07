Ennesima discarica a cielo aperto | Più controlli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Stiamo intensificando ida parte della Polizia locale per individuare i responsabili e scoraggiare questi comportamenti inaccettabili". Il neo assessore all’Ambiente Elisa Penna sbotta in uno dei primi interventi pubblici dopo la nomina del sindaco Stefania Signorini, stigmatizzando l’ennesimo sgradevole evento che ha visto coinvolta la periferia falconarese. Per l’esattezza, quella di Rocca Mare. Dove, nelle ultime ore, i residenti (più che esausti, inferociti) hanno segnalato un’altra. E francamente si è perso il conto delle denunce fatte, come degli articoli scritti su queste colonne. Per dare seguito ad una pratica disgustosa, anche stavolta gli incivili non hanno difettato nello scaricare di gli immancabili sacchi neri dell’immondizia, assieme a materiale edile, carta, cartone e polistirolo, vecchi secchi della vernice (vuoti o pieni, non è dato a sapersi), cassette di plastica, tubi e persino un televisore, giusto per non far mancare mai la componente dell’elettrodomestico che non si accede più e allora si getta in mezzo alla natura.