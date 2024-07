Energia Mase | al via il portale per richiedere il reddito energetico nazionale sulle rinnovabili per famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) È aperto ilperil, che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici per le unità immobiliari residenziali diin condizione di disagio economico. Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici, che gestisce la misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è ora possibile inviare la richiesta di accesso al contributo in conto capitale. Ilper realizzare impianti fotovoltaici di piccola taglia Il Fondo, di natura rotativa e con risorse oggi pari a duecento milioni per il 2024 e 2025, punta a realizzare nel biennio almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore dimeno abbienti.