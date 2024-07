Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica Bebe Vio Grandis è oro nel fioretto individuale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) Varsavia, 5 luglio 2024 – Torna in gara e torna a vincereVioche a Varsavia centra il suo primo trionfo nel 2024. La fuoriclasse azzurra ha superato tutte le avversarie conquistando la medaglia d’oro nelfemminile categoria B all’ultima tappa didelprima dei Giochi Paralimpici di Parigi. Nella capitale polacca, però, oggi brilla anche la medaglia d’argento per Edoardo Giordan nella sciabola maschile A (terzo podio per l’Italia che ieri aveva visto il bronzo di Matteo Dei Rossi). La prova vincente diVioè iniziata con il successo per 15-9 negli ottavi di finale contro l’atleta di Hong Kong Chung. Nei quarti una vittoria molto ampia per l’atleta delle Fiamme Oro che ha avuto la meglio sull’ucraina Doloh 15-3.