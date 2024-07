Chico Forti e il caso Travaglio-Lucarelli il velista nega tutto | Sono stupito e affranto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Verona, 5 luglio 2024 – “e smarrito” per questa storia., anzi di più. Giura e spergiura di non aver mai detto a nessuno di intimidire Marco, Selvaggiae una terza persona. “Non l'ho neanche mai pensato. Cado letteralmente dalle nuvole”. Queste parole ille ha pronunciate ieri pomeriggio a uno dei suoi avvocati, Andrea Radice, che è andato da lui in carcere. Proprio il carcere di Verona dove sarebbe nato il nuovo. Nell'entourage disi preferisce parlare poco, anche se in qualche modo filtra l'idea chesia finito in un qualche trappolone. E comunque: dopoquello che ha passato in Florida (24 anni e più in un carcere di massima sicurezza) volete voi cheora si metta di nuovo nei guai con una (se vera) una follia simile? Un concetto del genere l'ha espresso Marco Mazzoli (il 'capo' dello zoo di 105, uno dei suoi amici storici) che vive a Miami e andava spesso a trovarlo in carcere.