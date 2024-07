Chef Barbieri contro il crudo di pesce | non ci dice nulla dello chef di turno!

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) E pensare che li abbiamo definiti pure "I Beatles della cucina",& co., che al Trigabolo di Argenta - guidati da un ventenne Igles Corelli - diedero vita alla rivoluzione della nuova cucina italiana sdoganando il territorio dalla tradizione e liberando il gusto dalla dittatura della cucina della nonna. Fa un po' senso, oggi, sentireBruno- che non definiremmo certo un tradizionalista, né in cucina né nella vita - lanciare la scomunica deltout-court, senza distinguere all'interno di un mondo che è parte profonda della storia e della cultura gastronomica e culinaria mondiale. Parliamo ovviamente della secolare tradizione giapponese, ma anche di quella pugliese, così come delle marinature marinare che si possono godere lungo le coste di mezzo mondo, dal ceviche alla alici nostrane.