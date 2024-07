C’è un annuncio Temptation Island bomba Ludovica e Christian | la produzione è dovuta correre ai ripari

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), la decisione ufficiale di Mediaset. Nelle ultime ore il pubblico si sta appassionando sempre di più a quello che sta succedendo sull’isola delle tentazioni. Dopo diverse critice all’Isola dei Famosi in tanti si stanno rifacendo, per così dire, col programma condotto da Filippo Bisciglia. Basti pensare che la puntata di ieri, giovedì 4 luglio 2024, ha registrato un ascolto di 3.547.000 spettatori e uno share del 26,76%. Le vicende dei protagonisti di questa edizione tengono banco sui social e nelle discussioni dei telespettatori. In particolare parliamo di quanto sta avvenendo tra. I due si sono confrontati in un falò anticipato: “Pensavo non ci fosse un limite alla delusione ma lei li supera tutti.