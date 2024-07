Casale discarica illegale e droga nel magazzino Sacchi neri in via Pollative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alzano la voce i residenti di viastanchi del degrado della zona. Il tratto di San Giusto compreso fra via Cava e via Paronese è spesso teatro di scarichi abusivi di rifiuti e microdelinquenza. "Sotto il ponte del cavalcavia dell’autostrada trovano spazio decine dicontenenti scarti tessili che con il passare del tempo si accumulano sempre di più - denuncia Alessio Cecchi - senza che nessuno abbia mai pensato di mettere delle telecamere nascoste per individuare i colpevoli". I residenti denunciano anche fenomeni di criminalità: "Tutte le sere dal Macrolotto arriva un gruppo di malintenzionati, sempre le stesse persone, che molestano verbalmente le signore che d’estate passeggiano a piedi su quel tratto di strada, avvicinandole, episodio capitato più volte a mia mamma - aggiunge Cecchi - Inoltre cosa ben più grave un conoscente di origine cinese ha raccontato di essere stato fermato e rapinato del portafogli e del telefono martedì sera proprio lungo quel tratto di strada completamente dimenticato".