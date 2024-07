Calciomercato Milan Strahinja Pavlovic al fianco di Tomori L’idea di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 luglio 2024)aldi: è l'ultima idea di Geoffryche vuole rinforzare la difesa di Fonseca A Paulo Fonseca non bastano, Thiaw (c'è il Newcastle), Gabbia, Kalulu e Simic (vorrebbe andare a giocare). C'è bisogno di altro. E per questo ilha deciso di puntare su. Difensore del Salisburgo, un club con cui i rossoneri hanno già concluso la passata stagione Okafor di unanno fa,è un centrale forte fisicamente (88 chili distribuiti su 194 centimetri d'altezza), di piede mancino, giovane (classe2001), ma già con una discreta esperienza internazionale. È titolare della Serbia e ha già collezionato 12 presenze in Champions League nelle ultime due stagioni., suc'è anche il Napoli di Antonio Conte