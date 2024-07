Buongiorno-Napoli l’ombra dell’Inter fa accelerare | contatti in corso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ore importanti per Alessandroe il. L’inserimentomette fretta alle parti che continuano a dialogare per arrivare ad una chiusura. ACCELERATA – Quella di ieri è stata una giornata particolarmente movimentata per Alessandro. Non solo per il difensore del Torino, ma anche per il suo agente Giuseppe Riso e per il. Gli incontri avvenuti nel pomeriggio, infatti, hanno messo in evidenza una sorta di ‘triangolo’ fra le parti. Le dichiarazioni del procuratore, che ha fatto intendere – neanche in maniera troppo velata –esse nerazzurro per il difensore, hanno provocato un’accelerata nella trattativa fra il: il punto della situazione con l’Inter sullo sfondo!e il suo agente Riso hanno trasla serata insieme a Milano ieri, per una cena importante per le sorti del futuro.