Beneath The Neon Glow il nuovo album di Elles Railey

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 luglio 2024) In uscita il prossimo 9 agosto il quarto, il primo con un’etichetta del disco prodotto da Dan Weller (Enter Shikari) Pluripremiata cantautrice britannica in grado di fondere più generi,Bailey torna con ‘The’, ilstraordinarioin arrivo il 9 agosto su etichetta Cooking Vinyl. Il disco vedeintrecciare radici britanniche, americane e blues in dieci brani potenti ed edificanti. Prodotto da Dan Weller (Enter Shikari) e registrato con l’eccezionale e fidata band dal vivo di, l’esplora le miriadi di forme dell’amore. Attraverso un songwriting liricamente vulnerabile e brutalmente onesto,scava nelle profondità del crepacuore, nella resistenza dell’amicizia e nel potere duraturo dell’amore, navigando senza paura attraverso lo spettro delle emozioni umane, offrendo agli ascoltatori uno sguardo intimo sul suo viaggio.