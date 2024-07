Auto incendiate in città Crescono gli assicurati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una crescente preoccupazione mista a rabbia e indignazione, ma nello stesso tempo piena fiducia nelle forze dell’ordine, da giorni alla caccia del piromane ‘notturno’. Questi i sentimenti che accomunano tanti lughesi, all’indomani dell’ennesimo raid incendiario (il quinto nell’arco di poco meno di un mese), che poco prima dell’alba di lunedì scorso, in via Marescotti, strada del centro di Lugo, ha distrutto un’e un veicolo commerciale, arrecando gravissimi danni anche ad una seconda vettura . "Da quel primo episodio verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 giugno – spiega una donna che risiede nei pressi di piazzale Tiziano, teatro di due delle cinque incursioni notturne – sono sempre sul chi va là e non riesco più a chiudere occhio. Nelle notti immediatamente successive, non disponendo di un garage e di un cortile, ma anche ritenendo che quel primo incendio fosse stato causato da un corto circuito ‘partito’ da una delle vetture coinvolte, la notte ho continuato a parcheggiare la mianegli appositi stalli delle piazze e delle strade circostanti.