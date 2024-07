Antonio Tajani | All' Ue sarà Ursula bis e spero Meloni la voti Nessun inciucio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono giorni intensi di lavoro per, sia sul fronte della politica interna che di quella estera. Ha da poco terminato di rispondere al question time al Senato. Lo incontriamo nel suo ufficio da vicepremier a Palazzo Chigi. I temi sul tavolo sono molti. Non possiamo non partire da quelli europei.Ministro, FdI sostiene che al momento non ci siano le condizioni per votare von der Leyen. La contrarietà della Lega è nota. Lei invece con Forza Italia è favorevole. C'è il rischio che i partiti che sostengono il governo si presentino divisi al Parlamento europeo? «L'unità o meno a Bruxelles dei partiti di centrodestra non è un dogma. Anche l'altra volta noi votammo von der Leyen, FdI e Lega no. Eppure siamo alleati e siamo al governo assieme.