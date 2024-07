Acqua scattano le chiusure nella notte di mercoledi 10 Tutte le zone interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA hcomunica che “a causa della rottura della condotta adduttrice del Basso Sele in località Tuoro nel Comune di Campagna, la fornitura idrica ai serbatoi serviti sarà interrotta mercoledì 10.07.2024 alle ore 18,00”. Per quanto sopra verrà interrotta la fornitura idrica anche ai serbatoi a servizio del Comune di Salerno a partire dalle ore 18,00 di mercoledì 10.07.2024. Il ripristino del regolare esercizio della rete idrica gestita da Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. in relazione sia a quanto comunicatoci da ASIS circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, si prevede possa avvenire a partire dalle ore 12,00 di giovedi 11.