Wimbledon 2024 Djokovic batte Fearnley in quattro set Vincono Zverev e Dimitrov fuori Tsitsipas

(Di giovedì 4 luglio 2024) Asi completano i secondi turni e non mancano le sorprese. Non arrivano da Novak, che seppur soffrendo un po’ viene a capo del giovane Jacob, britannico numero 277 al mondo. Il numero due del ranking Atp e di questo tabellone gioca in modo brillante i primi due set, poi comincia ad accusare qualche passaggio a vuoto e il suo rivale ne approfitta per infiammare il Centrale: terzo set vinto proprio da, che poi meriterebbe persino di portarla al quinto, ma deve fare i conti con l’orgoglio di Nole.vince dunque in tre ore col punteggio di 6-3 6-4 5-7 7-5 e rimane in corsa per vincere il suo primo Slam stagionale, sarebbe l’ottavo sull’erba londinese. Tutto facile per Alexander, che si impone in tre comodi set, col punteggio di 6-2 6-1 6-4, sullo statunitense Marcos Giron.