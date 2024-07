Via della Spiga fiorisce con Semina l’infiorata che sa di Noto ma nel cuore di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Viacome: in fiore. Fino a domenica 7 luglio, infatti, la viamoda e del lusso diospita “di via”, al civico 26, angolo via del Gesù. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza dell’assessora allo Sviluppo Economico di Palazzo Marino, Alessia Cappello. “” porta l’arte dei Maestri Infioratori diin una delle vie iconiche del distrettomoda. Il progetto è ispirato quest’anno al tema Youmanity, un invito a riscoprire, celebrare ed esprimere la propria umanità, vivendo in modo autentico, consapevole e responsabile, all'internocomunità. Una chiamata all’azione che è stata tradotta dall’illustratore Davide Bonazzi in immagini evocative di valori condivisi dalla città di– gratitudine, rispetto, autenticità, responsabilità, creatività, empatia, solidarietà e altruismo –, e trasformate in quadri di petali da 50 artisti infioratori.