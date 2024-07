Valentino Rossi sarà nuovamente papà! L’annuncio sui social del Dottore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una lieta notizia arriva daie dain particolare. Il nove volte iridato sulle due-ruote, che ora si sta dedicando con passione e impegno alle gare endurance nella categoria GT,padre. A poco più di due anni dalla nascita della sua primogenita Giulietta, il “” e la sua compagna Francesca Sofia Novello hanno comunicato la dolce attesa.è stato immortalato in una foto, con il camice bianco da medico e lo stetoscopio, auscultare insieme a sua figlia la pancia della madre: “È sicuramente una femmina! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina“, il post. “È sicuramente una femmina!” La Franci è incinta,aspettiamo un’altra bambina pic.twitter.com/jV7fOkuUrc —(@ValeYellow46) July 4, 2024 La famiglia quindi si allarga in una storia trae la sua Francesca iniziata nel corso di uno dei GP di MotoGP, quando il campione di Tavullia era ancora impegnato in sella alla Yamaha, mentre la sua futura compagna faceva l’ombrellina.