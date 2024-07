Università | sette idee finaliste per la giornata conclusiva del Contamination Lab

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 – Con la presentazione delledi impresa ideate da giovani aspiranti startupper, si è conclusa l’edizione 2024 del CyB+, il percorso di pre-incubazione delLab, il laboratorio dell’di Pisa che forma studenti e dottorandi sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione, fornendo gli strumenti per lo sviluppo diimprenditoriali, la realizzazione di modelli di business e la creazione di start-up accademiche. L'evento ha rappresentato un’importante occasione per la presentazione dei progetti innovativi sviluppati dai partecipanti, oltre che un momento di riflessione sull'innovazione e l'imprenditorialità. Le start up in finale sono state ACAS3D Soluzioni Digitali, Delos AI, LookOut Robotics, MolBook PRO, Panel Itinerante, Planty e Soundchain.