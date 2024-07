Una Notte al Colosseo dal 4 luglio partono le visite notturne dell’Anfiteatro Flavio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dal 4parte l’iniziativa Unaal, il parco archeologico potrà essere visitato nelle ore: ecco tutti i dettagli. UnaalleL’Anfiteatrosi potrà visitare di. Dal 4, infatti, parte l’iniziativa Unaal. Attraverso un percorso guidato di 60 minuti in cui si potranno visitare il, il piano dell’arena e i sotterranei, nel corso della visita si potrà assistere anche racconti riguardanti l‘Anfiteatroda un punto di vista sia degli spettatori che dei protagonisti degli spettacoli, fra gladiatori, giochi, combattimenti e cacce. Lesono fissate per ogni giovedì dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e potranno accedere al parco archeologico massimo 25 persone per volta.